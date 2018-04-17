Сумгайыт может остаться без еще одного защитника

17 Апреля 2018 13:45

«Сумгайыт» продолжает подготовку к ответному полуфинальному матчу Кубка Азербайджана по футболу против бакинской «Кешли» (первая игра – 0:1).

Как сообщает azerisport.com, главный тренер «химиков» Самир Абасов по-прежнему не сможет воспользоваться услугами своего капитана Вургуна Гусейнова, который помимо этой кубковой встречи, пропустит и последующий матч 24-го тура Topaz премьер-лиги.

Под вопросом участие и другого опытного защитника Раиля Меликов. Шансы на его выход на поле расцениваются как 50 на 50.

Напомним, что матч «Сумгайыт» – «Кешля» состоится завтра на стадионе «Капитал Банк Арена» и начнется в 17:00.