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Сумгайыт может остаться без еще одного защитника

17 Апреля 2018 13:45
«Сумгайыт» продолжает подготовку к ответному полуфинальному матчу Кубка Азербайджана по футболу против бакинской «Кешли» (первая игра – 0:1).
Как сообщает azerisport.com, главный тренер «химиков» Самир Абасов по-прежнему не сможет воспользоваться услугами своего капитана Вургуна Гусейнова, который помимо этой кубковой встречи, пропустит и последующий матч 24-го тура Topaz премьер-лиги.
Под вопросом участие и другого опытного защитника Раиля Меликов. Шансы на его выход на поле расцениваются как 50 на 50.
Напомним, что матч «Сумгайыт» – «Кешля» состоится завтра на стадионе «Капитал Банк Арена» и начнется в 17:00.

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