Шахрияр Рагимов: Очень важно, чтобы Кяпаз перебрался в родную Гянджу

14 Апреля 2018 13:25

Капитан гянджинского «Кяпаза» Шахрияр Рагимов поделился мнением касательно предстоящего матча 23-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против агдамского «Карабаха», а также высказался по поводу того, что команда впервые за долгое время прибыла в родной город за несколько дней до игры, передает azerisport.com.

«К «Карабаху» подготовились так же, как и готовились ко всем остальным соперникам. Каждый из нас, начиная от болельщика, и заканчивая футболистами, хотим одержать победу. Но заранее давать прогнозов нельзя. Знаем, что сыграем с сильным соперником. Постараемся на поле показать максимум того, что умеем, и заработать очко или очки. Будем играть перед родными трибунами, так что это наше преимущество. С другой стороны, играть перед своими болельщиками тоже непростое дело, потому что бывает давление в любом случае. Стараешься делать так, чтобы фанаты не остались недовольными. В Гяндже очень любят футбол, а матч с «Карабахом» один из тех, которые создают ажиотаж. Постараемся не огорчить наших поклонников.

Я уже три года в «Кяпазе», и до сих пор не было так, чтобы приезжали в Гянджу за 3-4 дня до матча. Это очень радует. Недавно я справлял свое день рождение здесь, и болельщики после тренировки прямо на поле поздравили меня, купили торт и принесли его в отель, что стало сюрпризом для меня. А на матч даже пришли с цветами. Главное тут не подарок, а оказанное внимание. Подобные моменты очень приятны для футболиста. Это показывает, что, несмотря на результаты, в Гяндже нас любят, уважают. Когда мы здесь, нас всегда зовут в гости. Я благодарен каждому болельщику. То, что команда в Гяндже, нам тоже по душе. Очень важно, чтобы «Кяпаз» перебрался в родной город», - заявил Рагимов сайту клуба.