Славик Алхасов: Только в Кубке мы можем чего-то добиться

12 Апреля 2018 12:08

Защитник бакинской «Кешли» Славик Алхасов поделился мнением с azerisport.com касательно предстоящего сегодня первого матча полуфинала Кубка Азербайджана по футболу против «Сумгайыта».

«Подготовились к сегодняшней игре наилучшим образом. Знаем, насколько на важна. «Сумгайыт» тоже хорошо подготовился к матчу. Первая встреча состоится на нашем поле, так что мы постараемся не пропустить. «Сумгайыт» – сильная команда. Нас ждут две тяжелые игры. В любом случае, мы верим в свой успех. У нас другого пути нет. Только в Кубке мы можем чего-то добиться. Нет разницы, с кем мы можем сыграть в финале. Главное, чтобы мы туда пробились. Именно об этом все наши мысли», - заявил Алхасов.