Сначала Кешля и Сумгайыт, а потом Габала и Нефтчи

12 Апреля 2018 00:47

Сегодня пройдут первые матчи полуфинала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает azerisport.com, первый матч пройдет в Баку, а вторая игра – в Габале.

16:00 КЕШЛЯ – СУМГАЙЫТ

Баку, «Интер Арена». Главный арбитр – Рагим Гасанов



18:00 ГАБАЛА – НЕФТЧИ

Габала, городской стадион. Главный арбитр – Ингилаб Мамедов

Ответные матчи пройдут 18 апреля.