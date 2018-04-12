Футбол
Сначала Кешля и Сумгайыт, а потом Габала и Нефтчи
12 Апреля 2018 00:47
Сегодня пройдут первые матчи полуфинала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает azerisport.com, первый матч пройдет в Баку, а вторая игра – в Габале.
16:00 КЕШЛЯ – СУМГАЙЫТ
Баку, «Интер Арена». Главный арбитр – Рагим Гасанов
18:00 ГАБАЛА – НЕФТЧИ
Габала, городской стадион. Главный арбитр – Ингилаб Мамедов
Баку, «Интер Арена». Главный арбитр – Рагим Гасанов
18:00 ГАБАЛА – НЕФТЧИ
Габала, городской стадион. Главный арбитр – Ингилаб Мамедов
Ответные матчи пройдут 18 апреля.