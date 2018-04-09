Сони Мустивар: Ничья с Сумгайытом – не тот результат, на который мы рассчитывали

9 Апреля 2018 13:34

Полузащитник бакинского «Нефтчи» Сони Мустивар поделился своим мнением о ничьей в матче против «Сумгайыта» в рамках 22-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу (2:2).

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Нам просто нужно продолжать работать» - написал он на своей странице в социальной сети Instagram, передает azerisport.com.

Отметим, что сам Мустивар провел на поле первый тайм и был заменен в перерыве на Рахмана Гаджиева.