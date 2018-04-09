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Футбол

Сони Мустивар: Ничья с Сумгайытом – не тот результат, на который мы рассчитывали

9 Апреля 2018 13:34
Полузащитник бакинского «Нефтчи» Сони Мустивар поделился своим мнением о ничьей в матче против «Сумгайыта» в рамках 22-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу (2:2).
«Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Нам просто нужно продолжать работать» - написал он на своей странице в социальной сети Instagram, передает azerisport.com.
Отметим, что сам Мустивар провел на поле первый тайм и был заменен в перерыве на Рахмана Гаджиева.

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Нефтчи2294928-2431
Сабаил22531414-3118
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