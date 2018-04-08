Яни Урдинов: Обыграв Габалу, мы сможем вновь вернуться к борьбе за второе место

8 Апреля 2018 13:44

Защитник бакинского «Зире» Яни Урдинов поделился мнением с azerisport.com касательно предстоящего сегодня матча 22-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу.

«Могу сказать, что эта встреча будет для нас очень тяжелой. На протяжении всей последней недели мы хорошо готовились. Если сумеем показать на поле, что хотим, то добьемся своего. Думаю, из нынешнего состояния нас выведет одна победа. У нас очень хорошая команда. Да и у «Габалы» тоже. В составе соперника сильные футболисты. Обыграв габалинцев, мы сможем вновь вернуться к борьбе за второе место», - заявил Урдинов.