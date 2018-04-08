Айхан Аббасов: Над Зире навис отрицательный эмоциональный фон

8 Апреля 2018 12:31

Главный тренер бакинского «Зире» Айхан Аббасов высказал azerisport.com свои ожидания от предстоящего матча 22-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Габалы».

«Трудная будет игра. После зимнего перерыва мы не смогли одержать ни одной победы. Над командой навис отрицательный эмоциональный фон. Надо его сбросить. Готовим команду к этой игре тщательно. Наша работа – играть в футбол. Ждем самоотверженной игры от ребят. Выходим за победой, но посмотрим, как все получится. С другой стороны, ничью с «Габалой» считать за плохой результат также будет неверно», - заявил Аббасов.