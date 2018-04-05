В УЕФА азербайджанским тренерам рассказали о договорных матчах

5 Апреля 2018 19:00

Как ранее сообщалось, азербайджанские футбольные тренеры принимают участие на семинаре УЕФА в Ньоне.

Как сообщает azerisport.com, в очередной день семинара представитель УЕФА Николас Рауденски прочел лекцию о договорных матчах и разного рода манипуляциях.

Напомним, что Азербайджан представляют Самир Абасов, Мик Беннетт, Эльшад Ахмедов, Баба Аскеров, Сиясет Аскеров, Заур Гашимов, Вугар Мамед, Рамин Гулиев, Махмуд Гурбанов, Эльчин Рахманов и Рашад Садыхов, которые обучаются на категорию Pro. (АФФА)