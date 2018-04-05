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В УЕФА азербайджанским тренерам рассказали о договорных матчах

5 Апреля 2018 19:00
Как ранее сообщалось, азербайджанские футбольные тренеры принимают участие на семинаре УЕФА в Ньоне.
Как сообщает azerisport.com, в очередной день семинара представитель УЕФА Николас Рауденски прочел лекцию о договорных матчах и разного рода манипуляциях.
Напомним, что Азербайджан представляют Самир Абасов, Мик Беннетт, Эльшад Ахмедов, Баба Аскеров, Сиясет Аскеров, Заур Гашимов, Вугар Мамед, Рамин Гулиев, Махмуд Гурбанов, Эльчин Рахманов и Рашад Садыхов, которые обучаются на категорию Pro. (АФФА)

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