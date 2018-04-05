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ФИФА вводит новые правила в футболе

5 Апреля 2018 15:30

ФИФА приступила к тестированию новых изменений в правилах футбола. 

Как передает azerisport.com, во время молодежных турниров, в частности, введены желтые карточки для тренеров команд, изменена процедура проведения замен, а также ввода мяча в игру вратарем.

Если раньше в случае активного недовольства действиями арбитра тренеров отправляли на трибуны, то теперь с помощью желтой карточки им будут подавать сигнал о неподобающем поведении. Об этом, по информации «Обозревателя», пишет Polska Agencja Prasowa со ссылкой на Bild.

Кроме того, теперь арбитры смогут указывать футболисту, что он может покинуть поле для замены на любом участке поля. Это сделано для того, чтобы команды не затягивали время игры, пытаясь поменять игрока, который находится далеко от партнера, выходящего на поле. Также вратарь, выполняя свободный удар, сможет отдать пас партнеру, который находится в штрафной, что ранее было запрещено.


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