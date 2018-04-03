Николоз Апакидзе: В настоящее время чемпионат Азербайджана сильнее грузинского

3 Апреля 2018 18:27

Защитник «Сабаила» Николоз Апакидзе прокомментировал azerisport.com поражение в матче 21-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу от «Нефтчи» (0:2).

«В первом тайме мы хорошо оборонялись и имели несколько хороших голевых моментов. Во втором тайме же потеряли концентрацию в обороне, в результате чего и пропустили гол. Когда «Нефтчи» вел в счете, мы не смогли реализовать свои 100-процентные шансы. В противном случае, кто знает, каким был бы итоговый счет. Не сказал бы, что мы нацеливались на ничью перед матчем. У нас были моменты для взятия ворот. Но класс «Нефтчи» был выше нашего. Они своими моментами воспользовались, в отличие от нас», - заявил он.

Апакидзе также сравнил чемпионаты Азербайджана и Грузии: «Сейчас в чемпионате Азербайджана хороший темп. Думаю, в настоящее время он сильнее грузинского. Нет такого футболиста, который не хотел бы играть в более сильных клубах. Но, если говорить обо мне, то я пока еще ничего не сделал для «Сабаила». Для меня эта команда сейчас самая лучшая. Я хочу приносить ей пользу».