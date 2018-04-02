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Юнис Гусейнов: Некоторые клубы не захотели сыграть с нами

2 Апреля 2018 00:19
Главный тренер гянджинского «Кяпаза» Юнис Гусейнов прокомментировал ничью в матче 21-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу с бакинским «Зире» (0:0), передает azerisport.com.
«В ходе перерыва в чемпионате не сумели провести контрольного матча. Некоторые клубы не захотели сыграть с нами. Поэтому в первом тайме с «Зире» ребята не были полностью в игре. Но во втором они оставили неплохое впечатление. В последних матчах мы пропускали голы после 85-й минуты. И в этот раз тоже соперник имел шанс забить на последних минутах. К счастью, не пропустили. Мы тоже могли забить. Реализуй мы свои моменты, то одержали бы победу. Впереди у нас тяжелые матчи. Меня беспокоит, что у нас есть травмированные. Гиули Манджгаладзе перебрал желтых карточек, что тоже не к месту, и теперь он пропустит следующий матч. Он один из наших основных футболистов. Постараемся в предстоящем туре сыграть с еще большей самоотдачей», - заявил Юнис Гусейнов. (сайт клуба)

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