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Азизов сыграл, Кекчю посмотрел на поражение своего клуба

31 Марта 2018 00:00
В Голландии прошли матчи 32-го тура Эрстедивизи.
Как сообщает azerisport.com, «Ден Бош», за который выступает азербайджанский футболист Зия Азизов, на своем поле обыграл «Маастрихт» со счетом 2:1. Азизов вышел на поле на 90-й минуте матча.
Клуб другого хавбека молодежной сборной Азербайджана Озанджана Кекчю – «Валвейк» – в гостях проиграл «Де Графсхапу» (0:1). Кекчю был в заявке, но не вышел на поле.
На данный момент, «Ден Бош» идет девятым (44 очка), а «Валвейк» (29 очков) занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

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