Дени Гайсумов: В обеих сборных Азербайджана тренеры с авторитетом, новой формации и с единым мышлением

30 Марта 2018 00:12

Экс-защитник сборной Азербайджана по футболу Дени Гайсумов поделился мнением с azerisport.com касательно товарищеских матчей «милли» с Беларусью (0:1) и Македонией (1:1), а также встреч молодежной сборной в отборе на ЕВРО-2019 (U-21) с Косово (0:2) и Ирландией (0:1).

«Ну, во-первых, и в национальную сборную, и в молодежную пришли новые тренеры, у которых своя методика и видение игры. Во-вторых, нужны время и как раз такие матчи для того, чтобы сформировать команду, создать коллектив. И в обеих наших сборных тренеры с авторитетом, новой формации и с единым мышлением структуры и стратегии.

Мы, болельщики, глядя на игру по телевизору или со стадиона, хотим сразу же – здесь и сейчас, чтобы команда выигрывала (улыбается). Хотя так бывает редко.

А на самом деле ведется тяжелая работа Гурбаном Гурбановым внутри команды во всех аспектах, которые нам не видны. Я очень надеюсь и жду, что и сборная будет нас радовать своими результатами. А положительный результат Гурбанов даст, как и сумеет привить качество игры», - заявил Гайсумов.