Экс-форвард сборной Македонии: Ничья с Азербайджаном – нормальный результат

30 Марта 2018 00:01

Экс-форвард сборной Македонии по футболу и азербайджанского «МТК-Араз» Зоран Балдовалиев прокомментировал azerisport.com товарищеский матч между национальными командами Азербайджана и Македонии в турецкой Анталье (1:1).

«Ничья с Азербайджаном – нормальный результат. Потому что и Азербайджан в этой встрече сыграл хорошо, атаковал. Но и наша команда оставила хорошее впечатления. Было видно, что главный тренер испытывает различные варианты. В прошлом году Македония очень хорошо выступила, и у нас сейчас тоже хорошая команда. Однако не будем забывать, что и сборная Азербайджана – хорошая команда, в составе которой есть сильные футболисты. Как бы там ни было, матч получился хорошим. Знаю, что у вашей сборной новый главный тренер – Гурбан Гурбанов. Могу сказать, что он очень хороший специалист. Полагаю, с ним команда добьется успешных результатов», - заявил Балдовалиев.