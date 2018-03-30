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Экс-форвард сборной Македонии: Ничья с Азербайджаном – нормальный результат

30 Марта 2018 00:01
Экс-форвард сборной Македонии по футболу и азербайджанского «МТК-Араз» Зоран Балдовалиев прокомментировал azerisport.com товарищеский матч между национальными командами Азербайджана и Македонии в турецкой Анталье (1:1).
«Ничья с Азербайджаном – нормальный результат. Потому что и Азербайджан в этой встрече сыграл хорошо, атаковал. Но и наша команда оставила хорошее впечатления. Было видно, что главный тренер испытывает различные варианты. В прошлом году Македония очень хорошо выступила, и у нас сейчас тоже хорошая команда. Однако не будем забывать, что и сборная Азербайджана – хорошая команда, в составе которой есть сильные футболисты. Как бы там ни было, матч получился хорошим. Знаю, что у вашей сборной новый главный тренер – Гурбан Гурбанов. Могу сказать, что он очень хороший специалист. Полагаю, с ним команда добьется успешных результатов», - заявил Балдовалиев.

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