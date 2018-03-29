Сумгайыт подписал новое соглашение о сотрудничестве

29 Марта 2018 18:13

Азербайджанский футбольный клуб «Сумгайыт» и компания «ООО Universal Pro» подписали контракт о сотрудничестве.

Как передает azerisport.com, срок соглашения рассчитан на один год. В церемонии подписания участвовали президент «Сумгайыта» Риад Рафиев, вице-президент Вагиф Омаров, главный тренер основной команды Самир Абасов, учредитель «ООО Universal Pro» Джавид Исмайлов, исполнительный директор Адалят Бахышов и менеджер по маркетингу Эльшан Байрамов.

После подписания гости ознакомились с домашним стадионом клуба «Капитал Банк Арена» и новыми аренами, которые пока строятся. (сайт клуба)