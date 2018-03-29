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Футбол

Карабах и Кешля узнали время встречи

29 Марта 2018 11:48
Определились время начала и места проведения матчей 21-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу, передает azerisport.com.
1 апреля
15:00. «Кяпаз» – «Зире»
Гянджа, Городской стадион.
18:30. «Карабах» – «Кешля»
Баку, стадион «Азерсун Арена».
2 апреля
17:00. «Габала» – «Сумгайыт»
Габала, Городской стадион.
19:30. «Нефтчи» – «Сабаил»
Баку, стадион «Бакселл Арена».
(ПФЛ)

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КомандаИВНПМО
Карабах20154130-749
Габала20123534-2039
Сумгайыт20104626-2134
Зире2096528-2033
Нефтчи2083924-2227
Сабаил20531214-2818
Кешля20441217-3216
Кяпаз20311613-3610

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