Футбол
Карабах и Кешля узнали время встречи
29 Марта 2018 11:48
Определились время начала и места проведения матчей 21-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу, передает azerisport.com.
1 апреля
15:00. «Кяпаз» – «Зире»
Гянджа, Городской стадион.
15:00. «Кяпаз» – «Зире»
Гянджа, Городской стадион.
18:30. «Карабах» – «Кешля»
Баку, стадион «Азерсун Арена».
Баку, стадион «Азерсун Арена».
2 апреля
17:00. «Габала» – «Сумгайыт»
Габала, Городской стадион.
17:00. «Габала» – «Сумгайыт»
Габала, Городской стадион.
19:30. «Нефтчи» – «Сабаил»
Баку, стадион «Бакселл Арена».
Баку, стадион «Бакселл Арена».
(ПФЛ)