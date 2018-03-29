Карабах и Кешля узнали время встречи

29 Марта 2018 11:48

Определились время начала и места проведения матчей 21-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу, передает azerisport.com.

1 апреля

15:00. «Кяпаз» – «Зире»

Гянджа, Городской стадион.

18:30. «Карабах» – «Кешля»

Баку, стадион «Азерсун Арена».

2 апреля

17:00. «Габала» – «Сумгайыт»

Габала, Городской стадион.

19:30. «Нефтчи» – «Сабаил»

Баку, стадион «Бакселл Арена».

(ПФЛ)