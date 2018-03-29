Португалия, Франция, Италия, Германия сыграют в Баку

29 Марта 2018 00:29

Международная федерация пляжного футбола опубликовала календарь этого сезона Евролиги.

Как сообщает azerisport.com, турнир будет состояться из пяти этапов, один из которых пройдет в Азербайджане.

22-24 июня в Баку сыграют 8 сборных. Португалия, Беларусь, Франция и Азербайджан сыграют в группе 1, а Италия, Швейцария, Украина и Германия – в группе 2.

Следующие этапы пройдут в Португалии (6-8 июля), России (20-22 июля), Беларуси (3-5 августа) и в Германии (24-26 августа).

Суперфинал и Промофинал пройдут в Италии (6-9 сентября), где кроме хозяев сыграют семь лучших команд, отобранных по итогам пяти этапов. Также по итогам Евролиги будут отобраны сборные, которые сыграют на II Европейских Играх-2019 в Минске.