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Португалия, Франция, Италия, Германия сыграют в Баку

29 Марта 2018 00:29
Международная федерация пляжного футбола опубликовала календарь этого сезона Евролиги.
Как сообщает azerisport.com, турнир будет состояться из пяти этапов, один из которых пройдет в Азербайджане.
22-24 июня в Баку сыграют 8 сборных. Португалия, Беларусь, Франция и Азербайджан сыграют в группе 1, а Италия, Швейцария, Украина и Германия – в группе 2.
Следующие этапы пройдут в Португалии (6-8 июля), России (20-22 июля), Беларуси (3-5 августа) и в Германии (24-26 августа).
Суперфинал и Промофинал пройдут в Италии (6-9 сентября), где кроме хозяев сыграют семь лучших команд, отобранных по итогам пяти этапов. Также по итогам Евролиги будут отобраны сборные, которые сыграют на II Европейских Играх-2019 в Минске.

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