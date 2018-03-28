301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Магомед Мирзабеков: Сборная показала грамотный футбол против Беларуси и Македонии

28 Марта 2018 12:29
Защитник сборной Азербайджана по футболу Магомед Мирзабеков высказался azerisport.com касательно товарищеских матчей «милли» с командами Беларуси в Баку (0:1) и Македонии в турецкой Анталье (1:1), который он пропустил.
«В обеих встречах наша сборная сыграла хорошо. Соперники были в хорошем состоянии в тактическом и физическом планах, однако наши ребята проявили себя с положительной стороны. Думаю, и в матче с Беларусью, и в матче с Македонией «милли» показала грамотный футбол. Просто для победы чего-то хватило. На моей позиции выступал Турал Ахундов, и он сыграл нормально. Вне зависимости от того, кто играет в нападении и обороне, главное, чтобы он приносил пользу сборной. Кто лучше готов – того и приглашают в национальную команду. У нас у всех одна цель – приносить пользу «милли», - заявил Мирзабеков.

Просмотрено: 284

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Азербайджан играет вничью с Македонией

Азербайджан играет вничью с Македонией

Сборная Азербайджана готовится к Македонии

Сборная Азербайджана готовится к Македонии

Азербайджан не сумел взять реванш у России

Азербайджан не сумел взять реванш у России

все фото

Фотосессия

Динара Гиматова. Часть I Динара Гиматова. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Мамедъяров сыграл вничью, Каруана сыграет за шахматную корону 27 Марта 2018, 23:20
Азербайджан пропускает от Ирландии в Дублине на 99-й (!) минуте 28 Марта 2018, 00:26
Азербайджан и Македония обменялись голами 27 Марта 2018, 21:55
Мамедъяров обыграл Грищука, Каруана выиграл у Ароняна 26 Марта 2018, 21:34
Мамедъяров сыграл вничью с Со, Динг Лирен разошелся миром с Грищуком 24 Марта 2018, 01:09
Мамедъяров уступил Динг Лирену, Каруана проиграл Карякину 24 Марта 2018, 23:12
Владимир Геворкян: Если Азербайджан такая сильная команда, то почему не разорвала нас после перерыва? 27 Марта 2018, 00:00
Сергей Карякин: Видимо, Шахрияру очень хотелось выиграть, и он перегнул палку 25 Марта 2018, 19:35
Игор МИТРЕСКИ: Его возвращение в сборную Азербайджана будет ошибкой 26 Марта 2018, 14:44
Гурбанов простил Абдуллаева, но отстранил из сборной Азербайджана Юнусзаде 24 Марта 2018, 12:11

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Карабах20154130-749
Габала20123534-2039
Сумгайыт20104626-2134
Зире2096528-2033
Нефтчи2083924-2227
Сабаил20531214-2818
Кешля20441217-3216
Кяпаз20311613-3610

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование

На каком стадионе сборная Азербайджана должна проводить свои домашние матчи в Лиге наций?

Всего голосов: 2

Результаты

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image