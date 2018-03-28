Магомед Мирзабеков: Сборная показала грамотный футбол против Беларуси и Македонии

28 Марта 2018 12:29

Защитник сборной Азербайджана по футболу Магомед Мирзабеков высказался azerisport.com касательно товарищеских матчей «милли» с командами Беларуси в Баку (0:1) и Македонии в турецкой Анталье (1:1), который он пропустил.

«В обеих встречах наша сборная сыграла хорошо. Соперники были в хорошем состоянии в тактическом и физическом планах, однако наши ребята проявили себя с положительной стороны. Думаю, и в матче с Беларусью, и в матче с Македонией «милли» показала грамотный футбол. Просто для победы чего-то хватило. На моей позиции выступал Турал Ахундов, и он сыграл нормально. Вне зависимости от того, кто играет в нападении и обороне, главное, чтобы он приносил пользу сборной. Кто лучше готов – того и приглашают в национальную команду. У нас у всех одна цель – приносить пользу «милли», - заявил Мирзабеков.