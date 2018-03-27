Вугар Аскеров: Наши ребята будут посильнее македонских футболистов

27 Марта 2018 19:38

Экс-форвард сборной Азербайджана по футболу Вугар Аскеров поделился мнением с azerisport.com касательно предстоящего сегодня товарищеского матча «милли» с командой Македонии в Анталье (Турция).

«Интересный соперник, и игра будет под стать. Мы можем обыграть Македонию. Почему бы и нет? Мы можем одолеть любого соперника. Я в это очень верю. Нужно забыть поражение от Беларуси, потому что это уже осталось позади. Я не знаю многих в македонской команде. Разумеется, Горан Пандев известный. Но думаю, наши ребята будут посильнее македонских футболистов. Очень хотел, чтобы Беларуси забил Амиль Юнанов. Для него это стал бы дебютный мяч за «милли». Верю, что он это сделает в матче с Македонией. Главное, чтобы он был на поле (улыбается)»