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Гурбанов – 483-й, Григорчук – 954-й

14 Января 2018 00:09
Обнародован обновленный рейтинг футбольных тренеров в мире.
Как передает azerisport.com, единственный представитель Азербайджана в этом списке – рулевой агдамского «Карабах» Гурбан Гурбанов. Он потерял одно место по сравнению с декабрьской позицией и ныне идет 483-м.
Напомним, что в августе 2017-го Гурбанов добился своего ныне лучшего показателя – 310-е место.
Между тем, наставник «Габалы» Роман Григорчук потерял пять строчек и теперь занимает 954-е место.

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Нефтчи1451817-1616
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