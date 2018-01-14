Гурбанов – 483-й, Григорчук – 954-й

14 Января 2018 00:09

Обнародован обновленный рейтинг футбольных тренеров в мире.

Как передает azerisport.com, единственный представитель Азербайджана в этом списке – рулевой агдамского «Карабах» Гурбан Гурбанов. Он потерял одно место по сравнению с декабрьской позицией и ныне идет 483-м.

Напомним, что в августе 2017-го Гурбанов добился своего ныне лучшего показателя – 310-е место.

Между тем, наставник «Габалы» Роман Григорчук потерял пять строчек и теперь занимает 954-е место.