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Самир Мусаев: Не верю, что Карабах сильно потеряет от его ухода

13 Января 2018 19:12

Бывший форвард азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Самир Мусаев высказал azerisport.com свое мнение по поводу ухода из команды в китайский «Ханчжоу Гринтаун» форварда Дино Ндлову.

«Уход Ндлову в китайский клуб считаю естественным процессом. Он проявил себя здесь и привлек внимание другого клуба. Наверняка, на его место может прийти другой футболист. Не верю, что «Карабах» от его ухода сильно потеряет. Но он принес немало пользы команде. После меня его можно назвать лучшим форвардом команды (улыбается). А если серьезно, то в «Карабахе» всегда были хорошие форварды. Верю, что на его месте окажется футболист еще лучшего уровня», - заявил Мусаев.


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