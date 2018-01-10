Новая кампания от Бешикташа для Азербайджана

10 Января 2018 19:15

Президент стамбульского «Бешикташа» Фикрет Орман заявил, что клуб намерен начать всемирную кампанию «Come to Beşiktaş», направленную на популяризацию команды во всем мире, передает azerisport.com.

«Мы начинаем новую кампанию, которая скажет свое слово во всем мире. О нас будет слышно везде. Начнем с Турции, а затем нашей целью станут арабские страны, Азербайджан, Египет, Алжир, Малайзия, Индонезия и тюркские государства», - сказал он турецким СМИ.