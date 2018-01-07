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Шахрияр Рагимов: Кяпазу нужны 3-4 легионера

7 Января 2018 13:03
Капитан азербайджанского футбольного клуба «Кяпаз» Шахрияр Рагимов заявил azerisport.com, что команде нужны легионеры.
«Наша команда занимает последнее место в турнирной таблице. Все ждали, что пройдут изменения. Тренерский штаб все делает согласно плану. Уже отказались от многих игроков. Значит, есть футболисты, с которыми идут переговоры. Мы реализовали уже четыре трансфера. Мне кажется, для полной комплектации нам нужны еще 3-4 легионера. Надеюсь, после зимнего перерыва будем выступать удачно и порадуем своих болельщиков», - заявил Рагимов.

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