Бывший бомбардир Зире продолжает в Таиланде

6 Января 2018 14:11

Бывший форвард азербайджанского футбольного клуба «Зире» Нельсон Бонилья продолжил карьеру в Азии.

Как передает azerisport.com, сальвадорский нападающий после неудачной первой половины сезона в португальской «Оливейренсе» перебрался на правах свободного агента в таиландский «Сукхотхай». Контракт с новым клубом рассчитан до конца этого года.

Напомним, что в «Зире» он провел весь сезон 2015/16, став лучшим бомбардиром команды и вторым в сезоне (14 голов).