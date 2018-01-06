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Бывший бомбардир Зире продолжает в Таиланде

6 Января 2018 14:11
Бывший форвард азербайджанского футбольного клуба «Зире» Нельсон Бонилья продолжил карьеру в Азии.
Как передает azerisport.com, сальвадорский нападающий после неудачной первой половины сезона в португальской «Оливейренсе» перебрался на правах свободного агента в таиландский «Сукхотхай». Контракт с новым клубом рассчитан до конца этого года.
Напомним, что в «Зире» он провел весь сезон 2015/16, став лучшим бомбардиром команды и вторым в сезоне (14 голов).

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Сумгайыт1462617-1720
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