Кяпаз сыграет с клубами Румынии, Польши и Сербии

22 Декабря 2017 15:52

Определились некоторые соперники азербайджанского футбольного клуба «Кяпаз» по контрольным матчам на сборах в Турции.

Как сообщает azerisport.com, 22 января «Кяпаз» сыграет с «Вииторулом» (Румыния), 28 января – с «Ягеллонией» (Польша), а 31 января – со «Спартаком» (Сербия).

Гянджинский клуб начнет свои сборы 17 января и в целом проведет четыре контрольных матча в Турции. Еще один соперник и дата встречи с ним будут обнародованы попозже. (сайт клуба)