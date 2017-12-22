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Кяпаз сыграет с клубами Румынии, Польши и Сербии

22 Декабря 2017 15:52
Определились некоторые соперники азербайджанского футбольного клуба «Кяпаз» по контрольным матчам на сборах в Турции.
Как сообщает azerisport.com, 22 января «Кяпаз» сыграет с «Вииторулом» (Румыния), 28 января – с «Ягеллонией» (Польша), а 31 января – со «Спартаком» (Сербия).
Гянджинский клуб начнет свои сборы 17 января и в целом проведет четыре контрольных матча в Турции. Еще один соперник и дата встречи с ним будут обнародованы попозже. (сайт клуба)

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