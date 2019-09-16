Партия Мамедъярова признана одной из лучших на Кубке мира

16 Сентября 2019 19:42

Жюри Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске отобрало пять лучших партий по итогам первых двух этапов турнира.

Как передает azerisport.com, в список лучших вошла встреча Шахрияра Мамедъярова с узбеком Рустатом Касымджановым, завершившаяся победой нашего гроссмейстера.

«Блестящая атака азербайджанского гроссмейстера! Жертвой двух фигур он вытащил неприятельского короля в центр и, создавая одновременно угрозы неприятельскому ферзю, провел наступление на одном дыхании и добился решающего материального перевеса. Смелая, изобретательная игра белых, подкрепленная далеким и точным расчетом», - отмечается в обзоре партии.