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Шахматы

Партия Мамедъярова признана одной из лучших на Кубке мира

16 Сентября 2019 19:42
Жюри Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске отобрало пять лучших партий по итогам первых двух этапов турнира.
Как передает azerisport.com, в список лучших вошла встреча Шахрияра Мамедъярова с узбеком Рустатом Касымджановым, завершившаяся победой нашего гроссмейстера.
«Блестящая атака азербайджанского гроссмейстера! Жертвой двух фигур он вытащил неприятельского короля в центр и, создавая одновременно угрозы неприятельскому ферзю, провел наступление на одном дыхании и добился решающего материального перевеса. Смелая, изобретательная игра белых, подкрепленная далеким и точным расчетом», - отмечается в обзоре партии.

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