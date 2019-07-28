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Две победы и одно поражение Мамедъярова во второй день Grand Chess Tour

28 Июля 2019 21:22

В Париже продолжается третий турнир серии «Grand Chess Tour», в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как сообщает azerisport.com, во второй день его участники продолжили соревноваться в рапиде, проведя три тура. Наш гроссмейстер переиграл Яна Непомнящего (Россия) и Аниша Гири (Голландия), но уступил Яну-Кшиштофу Дуде (Польша).

По итогам шести туров Мамедъяров обосновался на восьмом месте, имея в активе 2,5 очка. Лидирует Максим Вашье-Лаграв (Франция).


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