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Десять азербайджанских шахматисток заявились на ЕВРО

10 Апреля 2019 20:18
Десять азербайджанских шахматисток примут участие в чемпионате Европы, стартующем завтра в Анталье.
Как передает azerisport.com, в Турции сыграют Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Гевхар Бейдуллаева, Зейнаб и Туркан Мамедъяровы, Ульвия Фаталиева, Хаяла Абдулла, Фидан Агасиева и Нармин Союнлу.
Всего на соревнование заявились 130 участниц, а рейтинг-фаворитом является россиянка Александра Горячкина.

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КомандаИВНПМО
Уэльс11001-03
Словакия21012-13
Венгрия21012-33
Хорватия21013-33
Азербайджан10011-20

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КомандаИВНПМО
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Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

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