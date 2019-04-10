Десять азербайджанских шахматисток заявились на ЕВРО

10 Апреля 2019 20:18

Десять азербайджанских шахматисток примут участие в чемпионате Европы, стартующем завтра в Анталье.

Как передает azerisport.com, в Турции сыграют Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Гевхар Бейдуллаева, Зейнаб и Туркан Мамедъяровы, Ульвия Фаталиева, Хаяла Абдулла, Фидан Агасиева и Нармин Союнлу.

Всего на соревнование заявились 130 участниц, а рейтинг-фаворитом является россиянка Александра Горячкина.