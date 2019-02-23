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Гулиев стал третьим во Франции

23 Февраля 2019 14:40

Азербайджанский шахматист Намик Гулиев занял третье место на международном турнире в Капель-ля-Гранд (Франция).

Как сообщает azerisport.com, перед последним туром наш гроссмейстер шел в лидирующей группе вместе с еще тремя игроками, с одним из которых провел заключительный поединок соревнования. Партия против украинца Сергея Федорчука завершилась вничью, в результате чего Гулиев набрал 7,5 очков. Столько же набрали еще три шахматиста, и по дополнительным коэффициентам Намик оказался третьим.

А победу отпраздновал голландец Мигель Адмирал. 


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