Мамедов обыграл чемпиону мира

31 Января 2019 21:29

Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов на мажорной ноте завершил выступление на фестивале «Masters» в Гибралтаре.

Как передает azerisport.com, в заключительном, десятом туре он переиграл трехкратную чемпионку мира и Европы Анну Музычук из Украины. Набрав 7 очков, Мамедов занял восемнадцатое место.

Аркадий Найдич завершил турнир на 41-м месте, завершив его с 6-ю баллами в активе. В последний игровой день он уступил Давиду Гуижарро из Испании.