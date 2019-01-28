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Мамедов начал победную серию в Гибралтаре

28 Января 2019 00:40

Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов начал победную серию на фестивале «Masters» в Гибралтаре.

Как сообщает azerisport.com, в шестом туре он переиграл россиянина Даниила Юффу. Набрав 4,5 очка, Рауф обосновался на восемнадцатой строчке.

Тем временем, Аркадий Найдич не имел игровой практики, так как по итогам жеребьевки прошлого тура оказался без соперника. Ему было начислено 0,5 балла, и шахматист сборной обосновался на девятом месте с 4,5 очками.


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