Теймур Раджабов: Уже не знал, что делать после такого количества упущенных возможностей

19 Января 2019 23:02

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов одержал первую победу в супертурнире «Tata Steel Chess» в Вейк-ан-Зее, переиграв в шестом туре индийца Сантоша Видита. Это позволило ему выйти в плюс и обосноваться вслед за лидирующей пятеркой, передает azerisport.com.

Раджабов рассказал о перипетиях победной партии. «Уже не знал, что делать после такого количества упущенных возможностей. В партиях с Крамником, с Раппортом... С точки зрения расчёта вариантов позиции, которые я не выиграл, кажутся гораздо проще, чем сегодня. Было бы неприятно снова не выиграть".

"Интересно, насколько по-разному мы оценивали позицию. Мне показалось, что у чёрных там проиграно, а Видит как-то по-другому оценивает. Мне интересно понять, что это - более современная, компьютерная школа? Поколение пятидесятых-шестидесятых точно считало бы, что такую позицию невозможно играть чёрными... Я, например, если получаю такую позицию, то... не знаю, можно уже сдаться. А он очень конкретно смотрит. Может, это и правильно".

По словам Теймура, играть такие партии в любом случае интересно - "а то иногда играешь "сушёные" партии - и настроение не очень" (chess-news).