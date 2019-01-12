Гусейнов выиграл турнир в Таллинне

12 Января 2019 11:27

Азербайджанский шахматист Гадир Гусейнов стал победителем блиц-турнира «Вспоминая Пауля Кереса», прошедшего в Таллинне (Эстония).

Как передает azerisport.com, в заключительном, девятом туре наш гроссмейстер переиграл белыми хозяина доски Сандера Кукка и занял первое место. Он набрал 8 очков, на 0,5 балла опередив ближайших преследователей.

Следует отметить, что в турнире приняло участие 88 игроков из России, Бразилии, Казахстана, США, Украины, Латвии, Финляндии, Таджикистана и других стран.