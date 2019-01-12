Шахматы
Мамедъяров и Раджабов начинают в Вейк-ан-Зее
12 Января 2019 00:58
Сегодня в Вейк-ан-Зее (Голландия) начнется супертурнир «Tata Steel Chess», где сыграют азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.
Как передает azerisport.com, Мамедъяров встретится с олимпийским чемпионом в составе сборной США Самуэлем Шенклендом, а Раджабов будет противостоять экс-чемпиону мира Владимиру Крамнику.
Пары первого тура:
Самуэль Шенкленд (США) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Владимир Крамник (Россия)
Динг Лирен (Китай) – Магнус Карлсен (Норвегия)
Сантош Видит (Индия) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
Йорден Ван Форест (Голландия) – Вишванатан Ананд (Индия)
Владимир Федосеев (Россия) – Рихард Раппорт (Венгрия)
Аниш Гири (Голландия) – Ян Непомнящий
Самуэль Шенкленд (США) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Владимир Крамник (Россия)
Динг Лирен (Китай) – Магнус Карлсен (Норвегия)
Сантош Видит (Индия) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
Йорден Ван Форест (Голландия) – Вишванатан Ананд (Индия)
Владимир Федосеев (Россия) – Рихард Раппорт (Венгрия)
Аниш Гири (Голландия) – Ян Непомнящий