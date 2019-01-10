Мамедов и Найдич сыграют в Гибралтаре

10 Января 2019 10:03

Шахматисты сборной Азербайджана Рауф Мамедов и Аркадий Найдич заявились на фестиваль в Гибралтаре, в рамках которого пройдет мощный по составу «Masters».

Как сообщает azerisport.com, в нем примут участие 244 игрока, из которых 120 гроссмейстеров. Рейтинг-фаворитом является Максим Вашье-Лаграв (Франция), вслед за которым в соответствии с текущими коэффициентами расположились Левон Аронян (Армения) и Уэсли Со (США).

Также в соревновании сыграют еще один представитель Штатов Хикару Накамура, а также Ю Янгъи (Китай), Давид Навара (Чехия), Василий Иванчук (Украина), Ле Куанг Льем (Вьетнам), Никита Витюгов (Россия), Майкл Адамс (Англия) и другие известные шахматисты.