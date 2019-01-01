301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Шахматы

Мамедъяров – третий, Мамедзаде – 49-я

1 Января 2019 12:10
Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сохранил за собой третье место в рейтинге ФИДЕ.
Как передает azerisport.com, в табели о рангах на 1 января наш гроссмейстер имеет показатель 2817, на 4 пункта опережая китайца Динг Лирена.
Что касается других наших игроков, то Теймур Раджабов (2757) обосновался на 14-й позиции, Аркадий Найдич (2734) – на 21-й строчке, Рауф Мамедов (2703) – на 39-м месте, Эльтадж Сафарли (2681) – 62-м, а Гадир Гусейнов (2664) – 81-м.
Лидирует по-прежнему обладатель мировой короны Магнус Карлсен (2835), а далее следует претендент на титул – Фабиано Каруана (2828).
В рейтинге среди женщин Гюнай Мамедзаде (2422) идет 49-й, Ханым Баладжаева (2397) – 65-я, а Гюльнар Мамедова (2368) – 99-я.
Лидирует Хоу Юфань (2662), которая опережает Ю Венжунь (2575) и Анну Музычук (2569).

Просмотрено: 360

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Лучшие мгновения футбольного года

Лучшие мгновения футбольного года

Эрнан Креспо – в Музее Лиги Европы в Баку и среди болельщиков

Эрнан Креспо – в Музее Лиги Европы в Баку и среди болельщиков

В Баку открылся музей Лиге Европы

В Баку открылся музей Лиге Европы

все фото

Фотосессия

Динара Гиматова. Часть II Динара Гиматова. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

Игроком сборной Азербайджана заинтересован Спартак 29 Декабря 2018, 13:59
Громкий трансфер Сабаха 28 Декабря 2018, 16:38
Жулиус Вобай: Хочу вернуться в Азербайджан 29 Декабря 2018, 19:05
Шахрияр Мамедъяров выиграл серебро ЧМ по рапиду 28 Декабря 2018, 22:36
Хачериди отказывается играть за Карабах 29 Декабря 2018, 13:11
Краснодар не отпустил своих игроков на бакинский сбор 30 Декабря 2018, 18:04
Бывший главный тренер Кешли может возглавить Динамо 30 Декабря 2018, 00:12
Иностранцы в азербайджанском футболе. Вспомнить (почти) всех 30 Декабря 2018, 10:51
Зейнаб Мамедъярова стала десятой, Шахрияр - 13-й на ЧМ 30 Декабря 2018, 19:14
Волейболистка сборной Азербайджана написала книгу 29 Декабря 2018, 15:55

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи14103126-1033
Карабах1493232-1430
Сабаил1463516-1421
Габала1445517-1817
Сабах1452712-2017
Сумгайыт1443713-2015
Кешля1433816-2312
Зире1424812-2510

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Азербайджан00000-00
Венгрия00000-00
Словакия00000-00
Уэльс00000-00
Хорватия00000-00

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (82)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image