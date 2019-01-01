Мамедъяров – третий, Мамедзаде – 49-я

1 Января 2019 12:10

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сохранил за собой третье место в рейтинге ФИДЕ.

Как передает azerisport.com, в табели о рангах на 1 января наш гроссмейстер имеет показатель 2817, на 4 пункта опережая китайца Динг Лирена.

Что касается других наших игроков, то Теймур Раджабов (2757) обосновался на 14-й позиции, Аркадий Найдич (2734) – на 21-й строчке, Рауф Мамедов (2703) – на 39-м месте, Эльтадж Сафарли (2681) – 62-м, а Гадир Гусейнов (2664) – 81-м.

Лидирует по-прежнему обладатель мировой короны Магнус Карлсен (2835), а далее следует претендент на титул – Фабиано Каруана (2828).

В рейтинге среди женщин Гюнай Мамедзаде (2422) идет 49-й, Ханым Баладжаева (2397) – 65-я, а Гюльнар Мамедова (2368) – 99-я.

Лидирует Хоу Юфань (2662), которая опережает Ю Венжунь (2575) и Анну Музычук (2569).