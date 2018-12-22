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Азербайджанские шахматисты узнали расписание ЧМ

22 Декабря 2018 14:52

Определилось расписание чемпионата мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-30 декабря в Санкт-Петербурге с участием азербайджанских шахматистов, включая Шахрияра Мамедъярова.

Как передает azerisport.com, 26-28 декабря будет сыгран турнир в рапид, а 29-30 числа участники будут выявлять сильнейших в блице.

Напомним, что на соревнование заявились пять наших шахматистов – помимо Шахрияра, это Рауф Мамедов, Зейнаб и Туркан Мамедъяровы, а также Гюнай Мамедзаде.


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