Азербайджанские шахматисты узнали расписание ЧМ

22 Декабря 2018 14:52

Определилось расписание чемпионата мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-30 декабря в Санкт-Петербурге с участием азербайджанских шахматистов, включая Шахрияра Мамедъярова.

Как передает azerisport.com, 26-28 декабря будет сыгран турнир в рапид, а 29-30 числа участники будут выявлять сильнейших в блице.

Напомним, что на соревнование заявились пять наших шахматистов – помимо Шахрияра, это Рауф Мамедов, Зейнаб и Туркан Мамедъяровы, а также Гюнай Мамедзаде.