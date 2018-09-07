Асадли и Садыхов начали победную серию на ЧМ

7 Сентября 2018 17:19

Азербайджанские шахматисты Вугар Асадли и Ульви Садыхов начали победную серию на чемпионате мира среди юниоров в Гебзе (Турция).

Как передает azerisport.com, во втором туре Асадли обыграл Леонида Совлина из Германии, а Садыхов нанес поражение Нипуну Пьюманту из Шри-Ланки. В активе обоих по 2 очка, на 1,5 балла отстают Магомед Мурадлы и Кянан Гараев.

В зачете среди девушек наилучший результат пока демонстрирует Говхар Бейдуллаева, в чьем активе 1,5 очка. В минувшем туре она обыграла Юань Тьян Ши из Канады.