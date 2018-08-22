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Мамедъяров против Накамуры

22 Августа 2018 09:19

Сегодня в Сент-Луисе (США) пройдет пятый тур Кубка Синкфилда, в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает azerisport.com, наш гроссмейстер сыграет против американца Хикару Накамуры.

Отметим, что Кубок Синкфилда является четвертым турниром серии коммерческой серии «Grand Chess Tour».

Партии пятого тура:
Хикару Накамура (США) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)
Магнус Карлсен (Норвегия) – Уэсли Со (США)
Левон Аронян (Армения) – Вишванатан Ананд (Индия)
Сергей Карякин (Россия) – Александр Грищук (Россия)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Фабиано Каруана (США)

Турнирная таблица: Мамедъяров, Аронян, Карлсен, Грищук, Каруана – по 2,5, Вашье-Лаграв, Ананд – по 2, Со – 1,5, Накамура, Карякин – по 1


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