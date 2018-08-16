Мамедъяров поднялся на шестое место в общем зачете Grand Chess Tour

16 Августа 2018 08:44

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров, занявший третье место на турнире в Сент-Луисе, улучшил свое положение в общем зачете серии «Grand Chess Tour».

Как передает azerisport.com, наш гроссмейстер поднялся с восьмого на шестое место. В его активе 15 очков по итогам трех соревнований серии в Бельгии, Франции и США.

Лидирует Хикару Накамура (США), далее расположились Максим Вашье-Лаграв (Франция), Сергей Карякин (Россия) и Уэсли Со (США).

Следует отметить, что четверка лучших по итогам общего зачета получит право сыграть в финальном турнире «Grand Chess Tour» в Лондоне. У Шаха еще есть возможность побороться за место в Топ-4 при условии удачной игры на Кубке Синкфилда, который начнется 18 августа в Сент-Луисе (США).