Шахматы
Гусейнов празднует победу в Испании
Азербайджанский шахматист Гадир Гусейнов отпраздновал победу на международном турнире в Сан-Марти (Испания).
Как передает azerisport.com, перед последним, девятым туром он опережал ближайших конкурентов на 0,5 очка, и нашему гроссмейстеру достаточно было сыграть вничью, чтобы обеспечить себе, как минимум, дележ первого места.
В заключительный игровой день Гадир завершил мирным исходом партию черными против кубинца Лазаро Агуэро. Этого хватило для единоличной победы, так как никто из преследователей не смог догнать Г.Гусейнова.
Завершив соревнования с 7,5 очками в активе, отечественный шахматист показал внушительную результативность, выиграв шесть партий.
При этом, неделей ранее он занял первое место на турнире в другом городе Испании – Барбере-дель-Вальес.