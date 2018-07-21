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Гусейнов празднует победу в Испании

21 Июля 2018 20:10

Азербайджанский шахматист Гадир Гусейнов отпраздновал победу на международном турнире в Сан-Марти (Испания).

Как передает azerisport.com, перед последним, девятым туром он опережал ближайших конкурентов на 0,5 очка, и нашему гроссмейстеру достаточно было сыграть вничью, чтобы обеспечить себе, как минимум, дележ первого места.

В заключительный игровой день Гадир завершил мирным исходом партию черными против кубинца Лазаро Агуэро. Этого хватило для единоличной победы, так как никто из преследователей не смог догнать Г.Гусейнова.

Завершив соревнования с 7,5 очками в активе, отечественный шахматист показал внушительную результативность, выиграв шесть партий.

При этом, неделей ранее он занял первое место на турнире в другом городе Испании – Барбере-дель-Вальес.

 


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