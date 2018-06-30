Мамедъяров сохранил третье место в рейтинге ФИДЕ

30 Июня 2018 15:42

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров остался на прежней позиции в рейтинге ФИДЕ.

Как передает azerisport.com, по состоянию на 1 июля наш гроссмейстер идет на третьем месте, имея в активе 2801 очко. Теймур Раджабов следует семнадцатым (2751), а Рауф Мамедов – тридцать шестым (2708). Аркадий Найдич обосновался на сорок седьмой позиции (2698), Эльтадж Сафарли – семьдесят шестой (2667), тогда как Гадир Гусейнов – сотый (2654).

Лидерство удерживает обладатель мировой короны Магнус Карлсен (2842), а вслед за ним обосновался претендент на корону Фабиано Каруана (2822).