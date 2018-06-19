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Шахматы

Объявлен тендер на проведение турнира претендентов

19 Июня 2018 18:27

Компания «World Chess», являющаяся официальным организатором чемпионского цикла по шахматам, объявила тендер, касающийся места проведения турнира претендентов 2020 года.

Как передает azerisport.com, заявки принимаются до 15 декабря текущего года.

Напомним, что последний на данный момент турнир претендентов прошел в марте в Берлине, и в нем принял участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров. Он имеет шанс напрямую попасть в следующий цикл, если сохранит высокий рейтинг.


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