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Шахматы

Мамедъяров не сыграет на финише турнира в Ставангере

7 Июня 2018 08:51

Азербайджанский шахматист завершил выступление на турнире «Altibox Norway Chess» в Ставангере за тур до его окончания.

Как передает azerisport.com, в девятом туре в соответствии с первоначальным расписанием Шах должен был сыграть против Динг Лирена. Но китаец досрочно завершил турнир из-за перелома ноги, поэтому на заключительный тур Мамедъяров придет в ранге зрителя.

После семи туров он обосновался на седьмом месте, имея в активе 3,5 балла. Столько же у Вишванатана Ананда и Левона Ароняна, но они провели пока на партию меньше.


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