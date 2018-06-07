Мамедъяров не сыграет на финише турнира в Ставангере

7 Июня 2018 08:51

Азербайджанский шахматист завершил выступление на турнире «Altibox Norway Chess» в Ставангере за тур до его окончания.

Как передает azerisport.com, в девятом туре в соответствии с первоначальным расписанием Шах должен был сыграть против Динг Лирена. Но китаец досрочно завершил турнир из-за перелома ноги, поэтому на заключительный тур Мамедъяров придет в ранге зрителя.

После семи туров он обосновался на седьмом месте, имея в активе 3,5 балла. Столько же у Вишванатана Ананда и Левона Ароняна, но они провели пока на партию меньше.