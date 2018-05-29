Шахрияр Мамедъяров: Чувствую себя лучше, но хочется спать

29 Мая 2018 00:47

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров, выступающий на турнире «Altibox Norway Chess» в Ставангере, рассказал о своих злоключениях из-за зубной боли, появившейся накануне старта.

Как передает azerisport.com, Шах почувствовал острую зубную боль в субботу, Но в тот день к дантисту идти было уже поздно, а в воскресенье, перед блицем, врач порекомендовал отказаться от соревнования: "Будет нелегко..."

Сегодня перед партией с Максимом Вашье-Лагравом Мамедъяров провел в кресле у стоматолога более двух часов. "Чувствую себя лучше, но проблема в том, что из-за действия лекарств хочется спать...", - признался Шах (chess-news).