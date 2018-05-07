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Шахматы

Сафарли и Мамедов вышли в лидеры Nakhchivan Open

7 Мая 2018 22:53

После дня отдыха продолжился международный шахматный турнир «Nakhchivan Open», передает azerisport.com.

В шестом туре шедший до того в лидерах казах Евгений Пак уступил хозяину доски Эльтаджу Сафарли. Набрав 4,5 очка, наш гроссмейстер вошел в группу лидеров вместе с другим отечественным шахматистом Ниджатом Мамедовым, который переиграл грека Василиоса Котрониоса.

По 4,5 очка в активе также имеют Сергей Тивяков из Голландии и турок Санал Вахап.


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