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Шахматы

Андрей Филатов: Шахрияр - один из самых ярких шахматистов современности

3 Мая 2018 19:04

Глава Российской Шахматной Федерации Андрей Филатов высказал мнение о том, что российский шахматист Владимир Федосеев, являвшийся секундам Шахрияра Мамедъярова на Мемориале Вугара Гашимова в Шамкире, может многое перенять у азербайджанского гроссмейстера, передает azerisport.com.

«Шахрияр - один из самых ярких шахматистов современности. В любой позиции он ищет шансы на победу. Даже если партия идет к ничьей, он старается изматывать соперника, ставит ловушки. В.Федосееву надо постараться перенять эти сильные качества у азербайджанского гроссмейстера», - отметил Филатов (Известия).


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