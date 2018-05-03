Андрей Филатов: Шахрияр - один из самых ярких шахматистов современности

3 Мая 2018 19:04

Глава Российской Шахматной Федерации Андрей Филатов высказал мнение о том, что российский шахматист Владимир Федосеев, являвшийся секундам Шахрияра Мамедъярова на Мемориале Вугара Гашимова в Шамкире, может многое перенять у азербайджанского гроссмейстера, передает azerisport.com.

«Шахрияр - один из самых ярких шахматистов современности. В любой позиции он ищет шансы на победу. Даже если партия идет к ничьей, он старается изматывать соперника, ставит ловушки. В.Федосееву надо постараться перенять эти сильные качества у азербайджанского гроссмейстера», - отметил Филатов (Известия).