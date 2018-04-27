Магнус Карлсен: Победа радует, но я недоволен своей игрой

27 Апреля 2018 00:09

Норвежский чемпион мира Магнус Карлсен прокомментировал победу над болгарским гроссмейстером Веселином Топаловым в 7-м туре Мемориала Вугара Гашимова по шахматам, передает azerisport.com.

«Я очень серьезно подготовился к этой игре. После дебюта захватил преимущество и перешел в атаку. Соперник был внимателен, но все же допустил ряд ошибок. Я сумел до конца контролировать ситуацию, что позволило в итоге выиграть. Победа всегда радует. Однако своей игрой я не остался доволен. Много ошибался. Хотя верно считал ходы, видел не ту игру, которую ожидал. Нельзя было столько ошибаться. Несмотря на то, что победа вывела меня в лидеры, в целом, борьба еще впереди. Заключительные два тура будут решающими. Моя цель – вновь стать чемпионом в Шамкире», - заявил Карлсен.

В свою очередь, экс-чемпион мира Топалов отметил: «Магнус сыграл очень хорошо. В один момент я увидел возможность спасти игру, но соперник не оставил шансов, показав достойную борьбу. Поражение воспринимаю нормально. Вместе с тем, после семи туров мое турнирное положение нормальное. После победы над Шахрияром Мамедъяровым сумел подняться в лидеры, но теперь им стал Магнус. Думаю, я еще не отцепился от борьбы за первое место. Очень важно победить в оставшихся двух турах». (пресс-служба турнира)