Шахрияр Мамедъяров: У меня не получается играть против наших шахматистов

26 Апреля 2018 17:50

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров прокомментировал ничью с соотечественником Теймуром Раджабовым в 7-м туре Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире, передает azerisport.com.

«С Теймуром Раджабом мы играем в шахматы с 1993 года. Именно тогда впервые мы сыграли друг с другом. Я тогда всего четыре месяца, как начал играть в шахматы. Теймур в то время был уже победителем и призером ряда международных турниров среди детей и юношей. Там же участвовали и Вугар Гашимов, Гадир Гусейнов. До сих пор помню, как у меня было преимущество белыми фигурами, но в решающий момент партии Теймур предложил ничью. Так и завершили. Потом все спрашивали у него, почему сыграл вничью.

Признаюсь, что у меня не получается играть против азербайджанских шахматистов. Не могу бороться со всей силы. Непросто смотреть на своего товарища по сборной, друга, как на соперника. Поэтому и не хочу на международных турнирах встречаться с нашими шахматистами», - заявил Мамедъяров. (пресс-служба турнира)