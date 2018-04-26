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Шахматы

Теймур Раджабов: Помню, как один мой соперник не сумел сдержать слез

26 Апреля 2018 17:31
Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов прокомментировал ничью в партии с соотечественником Шахрияром Мамедъяровым в 7-м туре Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире, передает azerisport.com.
«Мы несколько раз встречались с Шахрияром на различных турнирах. В последнее время все чаще играем вничью. Я уже потерял им счет, но никогда и его особо не вел– не интересуюсь статистикой. Вместе с Шахрияром мы играем за сборную Азербайджана, хорошо друг друга знаем. Конечно, бываем соперниками друг другу, но на наши отношения это не влияет.
Иногда бывает так, что шахматисты не могут принять поражение. Помню, как однажды мой соперник, которого я обыграл на одном из турниров, не сумел сдержать слез. Это на меня очень повлияло. Но я считаю, что всегда надо оставаться собранным», - сказал он. (Shamkir Chess 2018)

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